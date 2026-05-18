TPHCM mở cao điểm đấu tranh, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các Công an thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương về việc triển khai công điện của Thủ tướng liên quan đến công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, UBND xã, phường, đặc khu tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Đợt cao điểm được thực hiện từ nay đến hết ngày 30/5.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện đấu tranh với xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an TPHCM vừa bắt giam 3 người sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Trang).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử.

Công an TPHCM cần chủ trì, triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình, rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất bản, in ấn, quảng cáo, viễn thông, Internet, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển, tài khoản, hội nhóm, website, ứng dụng, nền tảng số, dịch vụ trung gian thanh toán, logistics, các mô hình “kho hàng online” có nguy cơ, điều kiện, biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Cơ quan công an tập trung thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử, nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng. Lực lượng công an cần phân loại theo từng địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng, mức độ rủi ro phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM tăng cường đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm bản quyền, lợi dụng Internet, không gian mạng, livestream, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát, kho vận để kinh doanh hàng hóa và nội dung vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Các lực lượng tập trung triệt xóa các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động khép kín trên môi trường mạng.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay, bảo kê cần được xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Công Thương được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường trực tuyến.

Lực lượng Quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra hoạt động lưu thông hàng hóa tại chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, cơ sở sản xuất, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử và các địa bàn phức tạp nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái; phấn đấu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao đẩy mạnh cao điểm rà soát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trong lĩnh vực phần mềm, quảng cáo, truyền thông, xuất bản, điện ảnh, phát thanh - truyền hình, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch và các dịch vụ liên quan.

Đơn vị cần ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động quảng bá, biểu diễn, truyền thông để quảng cáo hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, quảng cáo sai sự thật, sử dụng trái phép hình ảnh của tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, vận động viên và phát tán nội dung vi phạm bản quyền.