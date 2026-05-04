TPHCM khởi công mở rộng đường dọc công viên số 1 Lý Thái Tổ

Ngày 4/5, UBND phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (gồm các giao lộ trên tuyến) với tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng.

Theo UBND phường Vườn Lài, đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng lộ giới lên đến 23m; gồm lòng đường rộng 15m và vỉa hè mỗi bên rộng 4m. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 2/9 nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án cũng bao gồm hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước; lát đá vỉa hè; ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm kẹt xe cho các tuyến lân cận như Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong... và tạo kết nối hài hòa với công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ có hình tam giác, được giới hạn bởi 3 tuyến đường, nhưng trên thực tế chỉ 2 cạnh (đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương) tiếp giáp mặt đường. Cạnh còn lại (đường Trần Bình Trọng) có dãy nhà dân án ngữ. Nhà cửa cũng bịt kín lối từ đường Trần Bình Trọng thông ra Lý Thái Tổ.

Qua kiểm đếm, khâu giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến 116 trường hợp, trong đó có 97 trường hợp phải giải tỏa toàn phần. Thành phố đã ưu tiên quỹ nhà tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ông Huỳnh Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết, lễ khởi công là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là hạng mục quan trọng gắn với chỉnh trang công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND phường Vườn Lài đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực phường Vườn Lài (chủ đầu tư) và các nhà thầu đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng thi công.