TPHCM động thổ dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng dịp 30/4

Theo thông báo kết luận của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công, khánh thành các công trình, dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm chào mừng dịp 30/4-1/5, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định.

Trong đó, TPHCM sẽ tổ chức động thổ dự án Trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm; khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh; tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn; Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng (Ảnh: Nam Anh).

TPHCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thủ tục, khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 30/6.

Trong quý I, kinh tế thành phố ghi nhận nhiều kết quả khởi sắc với GRDP tăng 8,27%, thu hút 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 15,4 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu ngân sách đạt hơn 247.000 tỷ đồng; thu hút FDI gần 2,9 tỷ USD. Tuy nhiên, lĩnh vực giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, chi phí đầu vào sản xuất gia tăng, một số thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng còn hạn chế.

Trong quý I, TPHCM kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu tăng trên 11%.