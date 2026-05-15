TPHCM đón mưa rào sau những ngày oi bức

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 14h cùng ngày, mưa xuất hiện tại nhiều khu vực như phường Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Linh Xuân, Thủ Đức, Bình Quới...

Một số nơi có mưa vừa, mưa to kèm gió giật nhẹ, giúp nền nhiệt giảm đáng kể sau nhiều giờ nắng nóng. Cơn mưa kéo dài khoảng 15-20 phút rồi dừng lại.

Mưa xuất hiện tại phường Hiệp Bình vào lúc 14h30 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, từ khoảng trưa đến đầu giờ chiều, thời tiết tại TPHCM khá oi bức, nhiệt độ ngoài trời cao, độ ẩm lớn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi di chuyển ngoài đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua TPHCM và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, đến chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại.

Cơ quan khí tượng dự báo trong chiều tối nay và ngày 16/5, nhiều khu vực ở TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý khi lưu thông ngoài trời vào thời điểm mưa dông xuất hiện.