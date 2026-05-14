TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt

Ngày 14/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại TPHCM và các tỉnh, thành ở Nam Bộ.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-50%. Nắng nóng duy trì trong khoảng 11h-16h hàng ngày.

Nắng nóng tiếp tục bao trùm TPHCM và các tỉnh Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, trong ngày 13/5, TPHCM ghi nhận nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất là 35 độ C, Sở Sao 36 độ C và Nhà Bè 35,6 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 50-55%.

Theo cơ quan khí tượng, trong vài ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở TPHCM với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/5.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, thời tiết oi bức còn có thể gây mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.