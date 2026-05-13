TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Ngày 13/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng duy trì trên diện rộng tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ.

Trước đó, trong ngày 12/5, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong đó, Tài Lài (thành phố Đồng Nai) ghi nhận mức nhiệt 36,5 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày mai, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng khu vực miền Đông có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung vào 11h-16h hàng ngày. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/5.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, thời tiết Nam Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa.

Theo ông Hưng, những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, khi mưa chuyển mùa tạm ngưng, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương (một trong những hình thế thời tiết chính chi phối mùa khô và tình hình nắng nóng ở Nam Bộ) vẫn hoạt động mạnh. Vì vậy, nếu mưa không xuất hiện, tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng gay gắt, đồng thời bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời để tránh nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, vì vậy người dân cần sử dụng điện an toàn, kiểm tra các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà.