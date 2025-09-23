TPHCM báo cáo Thủ tướng việc Lotte chấm dứt dự án tại Thủ Thiêm

UBND TPHCM đã có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai dự án Khu phức hợp thông minh của nhà đầu tư Lotte tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Báo cáo được thực hiện sau khi UBND thành phố nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (nhà đầu tư) thông báo chấm dứt thực hiện dự án.

Lãnh đạo Quốc hội và UBND TPHCM trong chuyến thị sát Khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi tháng 8 (Ảnh: Ngọc Tân).

Báo cáo Thủ tướng, UBND TPHCM đánh giá đề nghị chấm dứt thực hiện dự án của nhà đầu tư là do công ty phải nộp khoản tiền bổ sung trong thời gian chưa tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án đã trải qua 8 năm, công ty cần cơ cấu lại tỷ lệ cổ đông và huy động thêm cổ đông ngoài tập đoàn. Nhu cầu huy động lên đến 35% cổ phần trong công ty. Nhà đầu tư đề nghị chưa thu tiền sử dụng đất nếu chưa giải quyết các vướng mắc này.

Thành phố cũng đánh giá Lotte là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc. Việc doanh nghiệp chấm dứt dự án có thể tác động không nhỏ đến môi trường đầu tư kinh doanh của TPHCM.

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Chính phủ chấp thuận kiến nghị "Cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%" của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Phối cảnh dự án LOTTE Eco Smart City Thủ Thiêm (Ảnh: Lotte Properties HCMC).

Đồng thời, thành phố cũng kiến nghị sớm thông qua các nghị định sửa đổi quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Sau cùng, UBND thành phố mong muốn được chủ động làm việc với nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án và thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TPHCM, Lotte Properties HCMC cho biết, công ty đã "kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm". Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng.

Ngày 17/7, doanh nghiệp đã có công văn gửi Sở Tài chính TPHCM, khẳng định “nếu các kiến nghị của nhà đầu tư không được chấp thuận thì việc tiếp tục triển khai dự án sẽ không thể thực hiện”.

Đến ngày 20/8, Lotte Properties HCMC chính thức thông báo không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.