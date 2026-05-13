Tông vào ô tô bán tải đỗ ven đường, một người bị thương

Ngày 13/5, lãnh đạo Công an xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô bán tải đỗ ven đường khiến 1 người bị thương.

Theo đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 20h ngày 11/5, một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào phần đuôi ô tô bán tải đỗ ven đường thuộc địa phận xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã ra đường nằm bất động. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế ô tô bán tải đã điều khiển xe rời khỏi vị trí ban đầu vụ tai nạn khoảng 30 đến 40 mét rồi quay lại hiện trường khi lực lượng chức năng có mặt.

Đoạn clip vụ tai nạn trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng tài xế ô tô bán tải nên giữ nguyên hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, không nên di chuyển chiếc xe khỏi vị trí ban đầu.

“Sau khi vụ tai nạn xảy ra đúng là tài xế ô tô bán tải điều khiển xe di chuyển lên phía trên, nhưng là để chủ động đưa người bị thương đi cấp cứu. Không có việc tài xế ô tô bán tải bỏ chạy và không đưa người đưa gặp nạn đi cấp cứu”, lãnh đạo Công an xã Quỳnh Phụ khẳng định.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Phụ phối hợp với tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.