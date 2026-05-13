Va chạm giao thông khiến một người tử vong, lái xe rời khỏi hiện trường

Ngày 13/5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị H. tử vong (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, tại km3+700 trên quốc lộ 12B (đoạn qua địa bàn xóm Bình Minh 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, chị T.T.H. (SN 1979, trú tại xã Kim Đông, Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 35AK-016.xx theo hướng Kim Đông - Bình Minh, khi đến khu vực trên đã va chạm với một phương tiện khác (chưa xác định được biển số).

Sau khi xảy ra va chạm với chị H. người điều khiển và phương tiện khác đã rời khỏi hiện trường. Còn chị H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.