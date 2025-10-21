Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2025.

Trước đó sáng 15/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký, tính đến ngày 14/10, đã có 93 đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.