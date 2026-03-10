Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng của Việt Nam

Cam kết này được Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan đưa ra trong cuộc điện đàm tối 9/3 với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai nhà lãnh đạo thông qua điện đàm đã trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân khu vực trước ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong UAE cùng các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột, đạt được giải pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Chính phủ UAE hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại UAE được sơ tán, trung chuyển qua UAE khi cần thiết (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UAE và các nước trong khu vực thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho xung đột tại khu vực.

Khẳng định Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính là người bạn thân thiết, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp trách nhiệm giải quyết các vấn đề tại Trung Đông.

Ông đồng thời nhấn mạnh mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày một vững mạnh hơn, đề nghị lãnh đạo hai nước tích cực tiếp xúc, mở rộng phạm vi kết nối và tương tác ở các cấp khác nhau.

Cũng trong cuộc điện đàm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn và mong Chính phủ UAE hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại UAE được sơ tán, trung chuyển qua UAE khi cần thiết.

Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed cho biết sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm an toàn, sẵn sàng thu xếp cho công dân Việt Nam trở về nhà bất cứ khi nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bày tỏ quan ngại về tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Dựa trên tinh thần đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, Tổng thống UAE cho biết sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ định đầu mối để phối hợp, triển khai ngay các cam kết, thống nhất của lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực phù hợp với quan tâm và thế mạnh hai bên như đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam - GCC, sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao UAE thăm Việt Nam ngay khi tình hình ổn định.