Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4.

Ông Lee Jae Myung là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy Nhà nước, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung trên cương vị nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, tất cả Tổng thống Hàn Quốc đều sang thăm Việt Nam ít nhất một lần trong thời gian đương nhiệm.

Ở chiều ngược lại, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Hàn Quốc vào tháng 4/1995, tháng 11/2007, tháng 10/2014 và tháng 8/2025.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm Hàn Quốc vào tháng 8/2001, tháng 11/2011, tháng 12/2022 và tháng 11/2025.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm Hàn Quốc 8 lần.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1 của Việt Nam, đứng thứ 3 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất và thứ hai về cung cấp ODA cho Việt Nam.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.