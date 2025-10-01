Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba

Chiều 1/10, tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Theo Tổng Bí thư, quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Cuba đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba, liên doanh về công nghệ sinh học - dược phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam vào phát triển kinh tế Cuba thông qua các dự án đầu tư tại Đặc khu kinh tế Mariel và các địa phương của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba và tin tưởng sẽ thu hút thêm các doanh nghiệp Việt Nam đến với Cuba.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ một số kinh nghiệm và bài học to lớn của Việt Nam trong quá trình 50 năm bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, gần 40 năm Đổi mới và phát triển cũng như những định hướng, quyết sách chiến lược trong thời gian tới.

Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Cuba trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của hai nước.

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền và tăng cường hiểu biết trong nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.