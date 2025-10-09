Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Triều Tiên

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chiều 9/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã mời Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan các phòng học và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó xem Chương trình biểu diễn nghệ thuật do các học sinh Trường mẫu giáo Kiêng Sang thực hiện.

Tại đây, các học sinh đã trình bày những tiết mục đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên, các bài dân ca truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Đặc biệt, các em nhỏ đã hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và biểu diễn độc tấu piano độc đáo.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho cô và trò Trường mẫu giáo Kiêng Sang.

Trường mẫu giáo Kiêng Sang được thành lập năm 1954. Ban đầu trường chỉ là cơ sở giáo dục thông thường nhưng từ cuối năm 1970 đã được chuyển đổi thành cơ sở giáo dục đào tạo âm nhạc dành cho trẻ em năng khiếu.

Các giáo viên của trường đều có khoảng 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc. Ngoài giảng dạy, các giáo viên của trường có nhiệm vụ tới các cơ sở đào tạo khác để tìm kiếm các tài năng âm nhạc.

Trường nhận được sự quan tâm của phía Triều Tiên và nhiều lần được Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế.

Trường mẫu giáo Kiêng Sang có mối quan hệ gắn bó khăng khít với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều, một món quà ý nghĩa mà Chính phủ Triều Tiên đã trao tặng cho nhân dân Việt Nam (8/3/1978).

Năm 2010, Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều đã gửi 100 chiếc áo khoác mùa Đông tặng Trường mẫu giáo Kiêng Sang. Tháng 6/2011, trong chuyến thăm Triều Tiên của Đoàn Hội Hữu nghị Việt - Triều, Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều và Trường mẫu giáo Kiêng Sang đã ký thỏa thuận hợp tác và thành lập lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gần đây nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều - Việt (27/3/2019) đã phối hợp với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa hai bên.

* Tối cùng ngày, tại Sân vận động 1 tháng 5 (Thủ đô Bình Nhưỡng), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh những thành tựu mọi mặt của Đảng Lao động Triều Tiên trong 80 năm qua. Đây cũng là dịp người Triều Tiên ca ngợi đất nước, các nhà lập quốc và lãnh đạo đương nhiệm thông qua những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và thể dục dụng cụ, nhảy múa.

Hàng chục nghìn người trên khán đài phối hợp nhịp nhàng giơ cao các bảng màu để tạo thành bức tranh ghép khổng lồ, làm nền cho những vận động viên, nghệ sĩ múa biểu diễn.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp đan xen với những màn bắn pháo hoa đặc sắc.

Sân vận động 1 tháng 5 ở Thủ đô Bình Nhưỡng có sức chứa 150.000 chỗ ngồi, là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Tiệc chiêu đãi (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

* Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì.