Tổng Bí thư: Cao Bằng cùng cả nước bước đi vững chắc trên con đường phát triển

Trong không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2026), hướng tới 65 năm Ngày Bác trở lại thăm Cao Bằng (21/2/1961-21/2/2026), chiều 28/1, tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Chính tại nơi này, mùa Xuân năm 1961, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ các dân tộc trong tỉnh, gửi gắm niềm tin, căn dặn trách nhiệm và trao cho Cao Bằng một sứ mệnh rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày ảnh về Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Gặp gỡ đồng bào và các học sinh tại Sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động sâu sắc, được đứng tại nơi này để gặp gỡ đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các lão thành cách mạng, người có công, người có uy tín, cán bộ, chiến sỹ, các thầy cô giáo và các học sinh; cảm nhận rõ mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy liên tục, sống động trong từng bản làng, từng mái trường, từng con người nơi đây.

Tổng Bí thư nhắc lại ngày 28/1/1941 là ngày sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng và Cao Bằng là nơi chứng kiến, đồng hành với sự lựa chọn lịch sử ấy - nơi Bác dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, từ đó ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, dẫn dắt cả dân tộc đi tới độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều làm nên chiều sâu của ký ức Cao Bằng, điều khiến chúng ta càng tri ân, càng xúc động chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong những ngày đầu Bác về nước, trên con đường hoạt động cách mạng đầy hiểm nguy, đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ bằng cả tấm lòng: từ cơ sở cách mạng, đường đi lối lại, bát cơm, ngụm nước, đến “hàng rào quần chúng” bảo vệ để Bác có chỗ dựa vững bền mà gây dựng căn cứ địa, mở ra bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, tình nghĩa, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của đồng bào các dân tộc Cao Bằng đối với Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng Việt Nam. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là nền móng của “thế trận lòng dân," là nguồn sức mạnh giúp chúng ta đi qua mọi thử thách.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng nhất mà mỗi chúng ta phải luôn ghi nhớ là: mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải vì nhân dân, do nhân dân và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ; việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì chưa làm cho dân tin, cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn thì phải tiếp tục suy nghĩ, điều chỉnh và hoàn thiện.

Tổng Bí thư chia sẻ Đảng và Nhà nước luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; khi điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục, hạ tầng, sinh kế… ở không ít nơi vẫn chưa theo kịp đồng bằng, miền xuôi. Những khoảng cách ấy, dù là về thu nhập, về dịch vụ công, hay về cơ hội phát triển, đều là điều Đảng, Nhà nước không thể yên lòng, cảm thấy chưa tròn trách nhiệm với nhân dân.

Chính vì vậy, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cả hệ thống chính trị đang và sẽ tiếp tục triển khai những chủ trương, chính sách rất cụ thể, rất thiết thực với bà con: xây dựng 248 trường liên cấp cho các xã biên giới để con em đồng bào được học gần nhà, học đủ bậc; thực hiện chủ trương miễn học phí; mở rộng và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời; đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để bà con có nơi ở an toàn, ổn định; và kiên trì tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày ảnh về Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư nhấn mạnh tri ân không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà phải biến tình cảm thành hành động. Tri ân đồng bào các dân tộc Cao Bằng phải là quyết tâm làm sao để cuộc sống của bà con ấm hơn, thuận hơn, vui hơn, bền hơn; làm sao để con em Cao Bằng có điều kiện học tập, lập nghiệp, cống hiến; làm sao để người dân yên tâm bám đất, bám bản, bám biên cương, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền.

Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư mong muốn Trung ương, tỉnh và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc. Mỗi chủ trương của Trung ương phải hướng tới tháo gỡ “điểm nghẽn” cho vùng cao, vùng biên; mỗi quyết sách của tỉnh phải đi sát đời sống, sát nhu cầu của bà con; và mỗi bản làng, mỗi gia đình, mỗi người dân bằng ý chí và bàn tay lao động sẽ là chủ thể làm nên sự đổi thay.

Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung chăm lo sinh kế bền vững: giúp bà con “có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ," gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, với liên kết hợp tác, với kinh tế cửa khẩu, dịch vụ-du lịch phù hợp điều kiện địa phương; để người dân không chỉ thoát nghèo, mà vươn lên khá giả bằng chính sức mình.

Giáo dục và y tế đi trước một bước: triển khai hiệu quả xây dựng 248 trường liên cấp cho các xã biên giới; thực hiện miễn học phí; bảo đảm bảo hiểm y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

An cư để lạc nghiệp: đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng chất lượng nhà ở, sinh hoạt tối thiểu; kiên trì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hạ tầng và kết nối: “đường đến bản, điện đến nhà, nước sạch đến từng hộ," cùng với hạ tầng số phù hợp; để vùng cao không đứng ngoài nhịp phát triển mới.

Giữ vững biên cương, xây dựng lòng dân: phát huy vai trò người có uy tín, già làng trưởng bản; củng cố khối đại đoàn kết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; để biên giới vừa vững chắc, vừa là không gian phát triển hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy mức cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu; lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà chúng ta đã xác định: “vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn để dân được hưởng."

Tổng Bí thư đã dành một tình cảm đặc biệt cho những người đang “giữ lửa” nơi mái trường, nhất là ở vùng cao, vùng khó; nhấn mạnh các thầy cô giáo đang làm một công việc thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao: bồi dưỡng tri thức, nhân cách, ý thức kỷ luật và trách nhiệm công dân cho thế hệ mai sau. Có thể nói các thầy cô là những “con người cao quý, việc làm vẻ vang."

Tổng Bí thư căn dặn các học sinh hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện bền bỉ, nuôi dưỡng khát vọng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần cống hiến. Học để biết, học để làm người, học để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi thế hệ chỉ đi một đoạn đường, nhưng đoạn đường ấy phải đủ vững để thế hệ sau đi tiếp xa hơn.

Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó. Nhưng với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, với niềm tin và sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc, Tổng Bí thư tin tưởng Cao Bằng sẽ cùng cả nước bước đi vững chắc trên con đường phát triển, đóng góp xứng đáng vào tương lai của dân tộc Việt Nam.

Bày tỏ lòng tri ân sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc Cao Bằng, những người đã từng nâng đỡ bước chân Bác trở về với Tổ quốc và hôm nay tiếp tục nâng đỡ niềm tin của Đảng trong lòng dân, Tổng Bí thư mong đồng bào, các đồng chí, các thầy cô giáo và các học sinh tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết; chung sức đồng lòng, quyết tâm đưa Cao Bằng vươn lên mạnh mẽ, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã trao tặng những phần quà tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, người có công với cách mạng và gia đình thân nhân 5 đồng chí về nước cùng Bác Hồ năm 1941; trao tặng phần quà cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh đầu tư xây dựng mới Trường Tiểu học Nùng Trí Cao.