Tổng Bí thư Tô Lâm: "Cán bộ tòa án phải công minh, liêm chính, bản lĩnh"

Những yêu cầu này được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của đơn vị, sáng 13/9.

10 năm ngành tòa án giải quyết 5,2 triệu vụ việc, vụ án

Theo Tổng Bí thư, nói đến tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng; nói đến sự liêm chính, công minh; nói đến niềm tin và chỗ dựa của nhân dân, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ngành Tòa án nhân dân (Ảnh: Nam Nguyễn).

Trong 10 năm trở lại đây, tòa án các cấp đã thụ lý, giải quyết trên 5,2 triệu vụ việc, vụ án các loại về hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

Tổng Bí thư đánh giá đây là một khối lượng công việc rất lớn đã được cán bộ, nhân viên ngành tòa án giải quyết trong điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, nhiều vụ án lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án về kinh tế, tham nhũng lớn được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước, củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nam Nguyễn).

Tổng Bí thư đề nghị ngành Tòa án luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, chủ trương đột phá để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, ngành tòa án cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về xây dựng Nhà nước; cải cách tư pháp và đổi mới xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị ngành tòa án phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp nói chung, tòa án nhân dân nói riêng và đây là nguyên tắc "bất di bất dịch".

Cán bộ tòa án phải công minh, liêm chính, bản lĩnh

Tổng Bí thư yêu cầu ngành tòa án cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp.

Trong hoạt động xét xử, ngành tòa án phải lấy kết quả bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm thước đo.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí (Ảnh: Nam Nguyễn).

Ngành cũng cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc xét xử đã được Hiến pháp và pháp luật quy định, nhất là bảo đảm xét xử độc lập, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; xét xử công khai, minh bạch, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

"Các vụ án, vụ việc dù tính chất, mức độ nào cũng không được phép để xảy ra oan, sai nghiêm trọng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", Tổng Bí thư lưu ý.

Theo Tổng Bí thư, ngành tòa án phải không ngừng phấn đấu để mọi phán quyết đều “thấu tình, đạt lý” - nghiêm minh về pháp luật nhưng cũng giàu tính nhân văn, vừa bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa giữ gìn sự ổn định, hài hòa trong xã hội, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng sống tốt đẹp trong nhân dân...

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tòa án phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, liêm chính, có chuyên môn sâu, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Mỗi cán bộ tòa án, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thẩm phán, Tổng Bí thư lưu ý cần nhận thức rõ vai trò, trọng trách của mình là những người được tin tưởng giao trọng trách “cầm cân, nảy mực” trong bảo vệ công lý, công bằng; được “nhân danh Nhà nước" để xét xử, tuyên án.

"Yêu cầu đặt ra đối với thẩm phán và cán bộ tòa án phải thật sự công minh, liêm chính, bản lĩnh, tinh thông pháp luật, am hiểu thực tiễn và có trái tim nhân ái", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, cho biết cách đây 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 33C, thành lập các Tòa án quân sự.

Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của các Tòa án và từ đó đến nay, ngày 13/9 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân.

Theo Chánh án Lê Minh Trí, trải qua 80 năm với các giai đoạn phát triển của đất nước, dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức tòa án luôn tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng, Nhà nước.

80 năm qua, ngành Tòa án đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao vàng và 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.