Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc

Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú QuốcTTXVN Thứ năm, 20/11/2025 - 09:28 (Dân trí) - Sáng 20/11, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).