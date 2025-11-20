Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)