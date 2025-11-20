Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc

TTXVN
TTXVN

(Dân trí) - Sáng 20/11, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc - 2

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc - 3

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc - 4

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).