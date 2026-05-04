Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội xây thử “phường xã hội chủ nghĩa”

Định hướng này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cử tri 10 phường của Hà Nội, trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 4/5, để thông báo về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Trong những định hướng lớn đặt ra cho chính quyền thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Ưu tiên những gì tốt nhất cho "xã, phường xã hội chủ nghĩa"

Cụ thể hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn Thủ đô.

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nếu đến 2045 chúng ta đạt được mục tiêu đó tức là đất nước vượt qua thời kỳ quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phương án Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở cho Hà Nội là xây dựng thử một xã, phường xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm xem mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân ở đó ra sao và việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở mô hình ấy như thế nào.

Theo gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu được có thể cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn theo mô hình xã hội chủ nghĩa xem cuộc sống của người dân được chăm lo thế nào, các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe ra sao, môi trường sống gần gũi, an toàn, văn minh như thế nào…

“Nếu không chọn phường, xã có sẵn, cần chọn địa điểm xây dựng một phường mới với quy mô dân số khoảng 500.000 đến 1 triệu người và xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng đến đô thị, trường học thông minh. Bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu việc sản xuất, tự động hóa để nâng cao đời sống người dân.

Khi chưa thể xây dựng được cả thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội có thể thí điểm xây dựng ở một phường, một xã. Thành phố cần lựa chọn địa điểm để triển khai, tổ chức cơ cấu bộ máy với ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

"Nếu làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

"Hà Nội phải phát triển nhanh hơn nhưng không thể theo cách cũ"

Với Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định đây là nơi có vị thế đặc biệt, là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục và đầu tàu phát triển, nên mỗi bước phát triển của Hà Nội phải có sức lan tỏa đối với cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, không để hy vọng của người dân thành nỗi thất vọng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng kỳ vọng Hà Nội không tụt hậu so với các tỉnh, thành khác và các thủ đô trong khu vực như Bangkok, Jakarta, Singapore.

Đề cập 5 định hướng lớn cho Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trước hết, phải đặt Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô trong tổng thể thống nhất để thực hiện.

Thứ hai, cơ chế đặc thù cho Hà Nội không phải để tạo ra đặc quyền, mà để giải quyết những vấn đề cơ chế chung chưa thể giải quyết. “Đây là cơ chế để dẫn dắt, để đổi mới sáng tạo”, theo lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tới đây Hà Nội phải giải quyết được những điểm nghẽn về giao thông, môi trường, cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, an toàn thực phẩm.

Thứ ba, Hà Nội cần gắn tăng trưởng cao với đổi mới mô hình phát triển, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. “Hà Nội phải phát triển nhanh hơn nhưng không thể phát triển theo cách cũ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ tư, Hà Nội phải vận hành các cơ chế đặc thù gắn chặt với kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài sản công; kiên quyết chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Hà Nội đang nắm giữ nguồn lực rất lớn về đất đai, hạ tầng, tài sản công, không gian đô thị… Nếu quản lý, khai thác hiệu quả, các nguồn lực đó thì sẽ trở thành động lực quan trọng cho phát triển. Nhưng nếu để dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, đất đai bỏ hoang, tài sản công sử dụng kém hiệu quả thì không chỉ gây lãng phí mà còn giảm niềm tin của nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, các khu đất bỏ trống, công trình tồn đọng… với tinh thần “không để nguồn lực nằm im, đất đai lãng phí, cơ hội phát triển bị chậm lại vì thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện”.

Thứ năm, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng.