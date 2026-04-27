Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với TPHCM

Chiều 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương dự buổi thăm và làm việc với TPHCM. Sự kiện diễn ra trước thềm kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Buổi làm việc có nội dung chính liên quan kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch của thành phố và nhiều nội dung trọng tâm khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc với Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Buổi làm việc có sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương.

Tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác, về phía lãnh đạo TPHCM có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thành ủy viên...

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tại buổi làm việc với TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Sáng cùng ngày, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dự chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM tại Khu nhà ở xã hội công nhân (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà riêng vào chiều 26/4.