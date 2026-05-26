"Xã, phường XHCN ở Hà Nội phải là hình mẫu, nơi muốn đến của mọi người dân"

Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các chuyên đề kiểm tra, giám sát.

Thành phố đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời đã tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ cũng đã được giải quyết bài bản, căn cơ gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Ảnh: TTXVN).

Dù vậy, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận những kết quả hiện nay mới mang tính mở đường, tạo nền tảng ban đầu, chưa thực sự căn cơ, bền vững và đồng đều.

Cho biết những chuyên đề kiểm tra, giám sát lần này đều là những vấn đề rất mới, rất khó, chưa có tiền lệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý yêu cầu đổi mới là rất lớn, áp lực triển khai rất cao và tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và mô hình phát triển của Thủ đô.

Về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Hà Nội đã rất nỗ lực, bước đầu đạt được kết quả khá rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu hóa, điều hành số, giảm tối đa cơ chế xin - cho, giảm trung gian hành chính, giảm hội họp, hình thức và phải đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% - cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu của Thủ đô. Nhưng muốn đạt được mục tiêu này, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, không thể tiếp tục phát triển theo mô hình và quán tính cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cùng với phát triển kinh tế, Hà Nội phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, khi quy hoạch, xây dựng các khu đô thị lớn trong thời gian tới phải đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê hoặc có chế độ, chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Không thể đặt yêu cầu phát triển rất cao với đội ngũ cán bộ thiếu khát vọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, bảo đảm thực sự là “hình mẫu” về hạ tầng đô thị, quản trị xã hội, đời sống nhân dân, là nơi đáng sống, muốn đến của mọi người dân Việt Nam, từ đó nhân rộng mô hình ở những địa phương đủ điều kiện, tiêu chí.

Về triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý không phải cứ mua sắm thiết bị, làm phần mềm hay số hóa hồ sơ là đã thực hiện tốt.

Nhận định Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, song theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, địa phương phải thực sự có tư duy đổi mới; phải dám thí điểm và chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN).

Trong đánh giá cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở không để tình trạng nặng về hình thức, mà phải thực chất, cụ thể, đo đếm được bằng kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc.

Không thể đặt yêu cầu phát triển rất cao nhưng lại bằng lòng với đội ngũ cán bộ thiếu khát vọng, thiếu tinh thần đổi mới, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, theo lời người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần của kiểm tra, giám sát lần này là để phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không phải để tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh. Sau giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt điều quan trọng nhất là phải hành động ngay.