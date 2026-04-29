Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tái định vị Quảng Trị “vươn Đông, tỏa Tây”

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, chiều 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Hình thành các động lực tăng trưởng mới

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị; biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ một số hạn chế: nền tảng kinh tế và động lực tăng trưởng còn hạn chế; hạ tầng phát triển và khả năng chuyển hóa tiềm năng còn chưa tương xứng; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số còn bất cập; đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn; năng lực tổ chức thực hiện vẫn là điểm hạn chế cần tập trung khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tỉnh phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, chọn đúng trọng tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn và đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, hành động, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực chất, thông suốt, hiệu quả, không để cấp xã trở thành điểm nghẽn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”.

“Vươn Đông” là lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng của nền kinh tế, là hướng phát triển chủ đạo; thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây. Tích hợp các phương thức vận tải và logistics để đưa các chức năng của kinh tế biển lan tỏa lên phía Tây và mở rộng sang các vùng, lãnh thổ khác.

Theo đó, trục Đông - Tây trở thành trục tổ chức lại không gian sản xuất, logistics, đô thị, liên kết vùng, kết nối chiến lược với Lào, Thái Lan, Myanmar và tiểu vùng Mekong; gắn Lao Bảo, La Lay, cửa khẩu, cảng biển, khu kinh tế, thương mại biên giới thành một hệ sinh thái thống nhất. Trục Bắc - Nam, là cột sống tích hợp, kết nối sức mạnh của quốc gia.

Tỉnh cần khẩn trương quy hoạch lại không gian phát triển biển - rừng - biên giới, với tư duy vùng rõ hơn, quy hoạch tích hợp hơn và trọng tâm tập trung hơn; thực hiện kết nối đồng bộ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Mỹ Thủy, Hòn La, hệ thống cảng, công nghiệp chế biến, năng lượng và đô thị ven biển; lựa chọn rõ cực tăng trưởng, dự án động lực, tránh dàn trải, không đánh đổi môi trường không để đầu cơ đất đai làm méo mó định hướng phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Vùng đất kết nối, hợp tác và phát triển bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, phát triển mạnh các ngành kinh tế có lợi thế, gồm kinh tế biển, năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến; tận dụng vai trò cửa ngõ ra biển của hành lang Đông - Tây để phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo xây dựng thương hiệu Quảng Trị là điểm đến của lịch sử, hòa bình, tâm linh, sinh thái, hang động, biển đảo và văn hóa biên giới; không chỉ “đến để tưởng niệm” mà còn đến để hiểu lịch sử, trân trọng hòa bình, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và con người; phát huy tối đa lợi thế kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bàng để tạo thành “kinh đô của du lịch khám phá mạo hiểm châu Á”.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải bảo đảm bền vững, dựa trên năng suất, đầu tư hiệu quả và động lực mới. Đầu tư công phải là động lực dẫn dắt, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm. Dự án nào chậm phải rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quảng Trị không thể đi nhanh nếu chỉ dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ; cần triển khai thực chất Nghị quyết 57 trong quản trị, sản xuất, dịch vụ công và các ngành kinh tế trọng điểm; đổi mới cách làm việc, phục vụ và ra quyết định, giúp người dân, doanh nghiệp làm thủ tục nhanh hơn, minh bạch hơn, ít chi phí hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, chăm lo tốt hơn cho văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn.

Với vị trí đặc biệt về biên giới, biển đảo và hành lang Đông - Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Quảng Trị phải gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Quảng Trị từng là vùng đất anh dũng, kiên cường, từng là tuyến đầu trong chiến tranh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nay tỉnh phải trở thành vùng đất kết nối, hồi sinh, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.