Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết sổ tang chia buồn cùng gia đình (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

Sáng 24/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa VII, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Đoàn đại biểu: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Bày tỏ niềm tiếc thương đồng chí Trần Phương, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). Xin tri ân công lao của đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, 98 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí đã tận tụy cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng để chúng ta noi theo... Xin chia buồn sâu sắc đối với gia đình, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ, trong đó có đồng chí đã lựa chọn, đồng lòng chung sức xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Viết sổ tang bày tỏ thương tiếc đồng chí Trần Phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh là Vũ Văn Dung) là người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng trong rèn luyện và phấn đấu. Suốt đời công tác, trải qua nhiều cương vị quan trọng, đồng chí luôn trăn trở, sâu sát, hành động quyết liệt, mang hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần sáng tạo; dám nghĩ, dám nói, dám làm, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác; được đồng chí, đồng đội và nhân dân tin yêu, quý trọng! Đồng chí Trần Phương mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin gửi đến gia quyến đồng chí Trần Phương lời chia buồn sâu sắc nhất! Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Phương, suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang nhấn mạnh: Đồng chí Trần Phương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), một chiến sĩ cách mạng kiên trung, đảng viên lão thành, cán bộ lãnh đạo mẫn cán, suốt đời tận tụy vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh: Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên), một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng; thường trú tại số nhà 28, phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đồng chí tham gia cách mạng tháng 9/1943, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9/1945.Từ thuở niên thiếu, đồng chí đã tích cực tham gia phong trào học sinh yêu nước chống thực dân Pháp. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở tuổi 18, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Việt Minh, tổ chức khởi nghĩa tại huyện Mỹ Hào; sau đó lần lượt giữ các cương vị Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Hơn 80 năm hoạt động, rèn luyện và cống hiến, đồng chí Trần Phương đã kinh qua nhiều lĩnh vực từ tuyên truyền, thông tin, đào tạo lý luận đến nghiên cứu, hoạch định chính sách kinh tế và được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Liên khu 3, Giám đốc Sở Thông tin Liên khu 3; Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính; Phó Ban Tuyên huấn Khu ủy Tả Ngạn, Chủ nhiệm báo Cứu quốc Tả Ngạn. Sau năm 1954, đồng chí được cử đi học lý luận tại Học viện Marx – Lenin (Bắc Kinh, Trung Quốc); về nước giữ cương vị Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; từ năm 1959 đến năm 1976 là Viện trưởng Viện Kinh tế kiêm Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 1980, đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; được phong chức vụ khoa học là Giáo sư kinh tế. Tháng 1/1981, đồng chí được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). Tháng 2/1986, đồng chí thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước kiêm Viện trưởng Kế hoạch dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất. Tháng 8/1992, đồng chí Trần Phương được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam liên tục hơn 45 năm (từ năm 1975 đến năm 2021). Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Trần Phương là người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Trần Phương luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ. Đồng chí luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến.

Trong gia đình, đồng chí Trần Phương là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, giàu tình yêu thương và đức độ.

Với 98 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Phương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ cách mạng trong khởi nghĩa Tháng Tám đến nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phương, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Phương được tổ chức vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24/10/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).