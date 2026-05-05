Chủ tịch Hà Nội nói về mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Ngày 5/5, tập thể UBND TP Hà Nội và Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo đã xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Dự thảo đề án xác định 8 nội dung cốt lõi gồm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người; xây dựng môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo dự thảo đề án, hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được với 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân.

Ngoài các tiêu chí cụ thể, dự thảo đề án bổ sung hai tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân.

Về phương án triển khai, dự thảo đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí như tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa...

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá việc nghiên cứu xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là một hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong bối cảnh mới.

Theo ông Thắng, Hà Nội hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm, khi hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các định hướng lớn từ Trung ương, các quy định mới về phát triển thủ đô, cùng với quy hoạch dài hạn đã được thông qua.

Chủ tịch Hà Nội cho biết qua nghiên cứu và thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo đề án. Mô hình được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở, hướng tới hình thành các quan hệ kinh tế - xã hội mới, phù hợp mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Ông Thắng lưu ý đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu, xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận.

Với hệ thống tiêu chí, ông Thắng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung.

Về phương án triển khai, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

Theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, mô hình không chỉ là nơi cư trú, mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập ngay tại địa bàn, đồng thời có sự kết nối với các khu vực khác.

Ông Thắng lưu ý dự thảo đề án cần nghiên cứu kỹ cấu trúc không gian phát triển, gắn với các khu chức năng như khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch… để hình thành hệ sinh thái kinh tế phù hợp.

Cùng với đó, dự thảo đề án cần bổ sung các nội dung mô phỏng cụ thể về mô hình phát triển, bao gồm định hướng không gian, tốc độ đô thị hóa, các kịch bản phát triển trong dài hạn, qua đó tăng tính thuyết phục và khả thi, theo Chủ tịch Hà Nội.