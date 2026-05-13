Tìm thấy thi thể nam thanh niên tại hồ thủy lợi ở Lâm Đồng

Ngày 13/5, lãnh đạo UBND phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Y Ngon Ê Nuôi (28 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) sau nhiều giờ tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, vào 12h48 cùng ngày, anh Y Ngon Ê Nuôi cùng một số người thả lưới đánh cá ở hồ thủy lợi Đắk Ning. Tại đây, anh Y Ngon Ê Nuôi không may rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, UBND phường Đông Gia Nghĩa huy động lực lượng, phối hợp cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 (Công an tỉnh Lâm Đồng) thực hiện tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Y Ngon Ê Nuôi cách vị trí gặp nạn khoảng 50m.