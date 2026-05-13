Thiếu tá công an ở Lâm Đồng cứu người phụ nữ có ý định nhảy cầu

Ngày 13/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Thiếu tá H’Mến Êban, cán bộ Công an phường Nam Gia Nghĩa, đã can thiệp, cứu sống một phụ nữ có ý định nhảy cầu.

Thiếu tá H’Mến Êban đưa người phụ nữ có ý định nhảy cầu về vị trí an toàn (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin, vào 21h ngày 11/5, Thiếu tá H’Mến Êban di chuyển đến cầu vượt Đắk Nông, thuộc địa phận phường Nam Gia Nghĩa, bất ngờ phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất thường. Thấy người phụ nữ đu người ra phía ngoài lan can cầu, Thiếu tá H’Mến đến gần, động viên, thuyết phục người phụ nữ bình tâm, từ bỏ ý định nhảy cầu.

Trước tình huống cấp bách, Thiếu tá H’Mến kiên trì trấn an tinh thần, vừa khéo léo tiếp cận rồi cùng người dân đưa người phụ nữ này vào vị trí an toàn.

Được biết, người phụ nữ trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Do buồn bực chuyện tình cảm nên đã nảy sinh ý định tiêu cực. Sau khi động viên, trấn an tinh thần, lực lượng chức năng đưa người phụ nữ trở về với gia đình an toàn.