Cảnh sát biển cứu chữa ngư dân bị thương trên biển Lâm Đồng

Ngày 17/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ, cứu chữa ngư dân bị thương nặng khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Lực lượng chức năng trên tàu cảnh sát biển sơ cứu, băng bó vết thương cho ngư dân (Ảnh: Hữu Nội).

Trước đó, ngày 16/4, lực lượng chức năng Tàu CSB 9001 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) tuần tra, kiểm soát tại vùng biển Trường Sa, nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ ngư dân Ngô Văn Quyền (SN 1987, trú tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) đang đánh bắt cá trên biển.

Qua thăm khám ban đầu, nhân viên quân y xác định ông Quyền bị áp xe ở cẳng chân trái, vết thương có dấu hiệu viêm nhiễm nặng, gây đau nhức, không thể đi lại.

Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ, đưa ngư dân trở lại tàu sau khi chữa trị vết thương (Ảnh: Hữu Nội).

Nhận định tình trạng có thể chuyển biến xấu, tổ công tác đưa ngư dân lên tàu CSB 9001 để cấp cứu.

Trong hơn một giờ, đội ngũ quân y thực hiện sát trùng, xử lý ổ áp xe, băng bó vết thương. Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe ngư dân ổn định, có thể tiếp tục đánh bắt hải sản.