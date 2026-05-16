Tìm thấy thi thể bé gái trong vụ chìm ghe trong đêm

Chiều tối 16/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái trong vụ chìm ghe trên tuyến kênh xáng Lương Thế Trân.

Nạn nhân được xác định là cháu N.T.H.Đ. (6 tuổi). Thi thể cháu Đ. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 3km, hướng về xã Sông Đốc.

Sau khi đưa thi thể bé gái lên bờ, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ chìm ghe khiến gia đình 3 người thương vong (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 23h ngày 15/5, chiếc ghe chở vật liệu xây dựng đang neo đậu chờ nước lớn bất ngờ bị chìm trên kênh xáng Lương Thế Trân, đoạn qua ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân.

Thời điểm này, trên ghe có 3 người gồm ông N.H.K. (46 tuổi), bà D.T.B.T. (34 tuổi, vợ ông K) và con gái là cháu N.T.H.Đ (6 tuổi), cùng trú tại tỉnh An Giang.

Vụ chìm ghe khiến ông K. tử vong, bà T. được đưa đi cấp cứu, còn cháu Đ. mất tích. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nghi chiếc ghe bị phá nước dẫn đến tự chìm.