Chìm ghe trong đêm, cha tử vong, con gái mất tích

Thông tin từ xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau), khoảng 2h30 ngày 16/5, người dân ở ấp Năm Đảm nghe tiếng truy hô kêu cứu của người bị nạn trên kênh xáng Lương Thế Trân. Người dân kiểm tra phát hiện một chiếc ghe đang neo đậu trên kênh bị chìm.

Qua xác minh ban đầu của ngành chức năng địa phương, khoảng 23h ngày 15/5, chiếc ghe này neo đậu để chờ nước lớn, trên ghe có 3 người gồm ông K. (46 tuổi), bà T. (34 tuổi, vợ ông K.) và con gái là cháu Đ. (6 tuổi), cùng trú tại tỉnh An Giang.

Vụ chìm ghe khiến ông K. tử vong, bà T. được đưa đi cấp cứu, còn cháu T. chưa tìm thấy.

Theo kết quả xác minh và kiểm tra ban đầu, nghi vấn chiếc ghe tự phá nước và chìm.

Ngành chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích và làm rõ nguyên nhân.