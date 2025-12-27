Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Danh hiệu cao quý này được trao trong bối cảnh phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến của các tầng lớp, trong đó có đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (Ảnh: BTC).

Ghi nhận hành trình lao động, sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế then chốt

Trong hơn 30 năm hoạt động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã để lại dấu ấn ở nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như hàng không, tài chính - ngân hàng, đầu tư và công nghệ. Ở mỗi lĩnh vực, các doanh nghiệp do bà sáng lập và điều hành đều theo đuổi định hướng đổi mới mô hình phát triển, ứng dụng công nghệ và mở rộng hội nhập quốc tế.

Trong lĩnh vực hàng không, bà là người sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa hàng không dân dụng. Việc khu vực tư nhân tham gia sâu vào lĩnh vực vốn đòi hỏi nguồn lực lớn và yêu cầu kỹ thuật cao đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành hàng không Việt Nam, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và thúc đẩy kết nối giao thương, du lịch.

Hình ảnh những tàu bay mang màu sắc nhận diện Việt Nam khai thác các đường bay trong nước và quốc tế được xem là minh chứng sinh động cho quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế. Thông qua hoạt động vận tải hàng không, các luồng di chuyển về con người, hàng hóa, dịch vụ và đầu tư được kết nối, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại nhiều địa phương.

Không chỉ tập trung vào mở rộng quy mô, các doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo điều hành còn chú trọng đổi mới quản trị, tối ưu vận hành và chuyển đổi số. Nhiều sáng kiến trong ứng dụng công nghệ đã được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, giảm chi phí xã hội và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đầu tư, dấu ấn của bà thể hiện ở việc kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với an toàn hệ thống và lợi ích dài hạn của nền kinh tế. Các hoạt động đầu tư được định hướng vào những lĩnh vực then chốt, có khả năng lan tỏa và tạo giá trị gia tăng cho xã hội.

Những tấm gương điển hình tiên tiến được vinh danh (Ảnh: BTC).

Dấu ấn trong những giai đoạn khó khăn, thách thức của nền kinh tế

Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ gắn với các giai đoạn tăng trưởng, mà còn được tôi luyện qua những thời điểm nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức.

Trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nguy cơ gián đoạn do sự cố nghẽn hệ thống giao dịch, các giải pháp công nghệ được bà cùng đội ngũ chuyên gia đề xuất và triển khai đã góp phần giúp Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) duy trì hoạt động liên tục, ổn định. Việc khắc phục sự cố trong thời gian ngắn được đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ niềm tin của hàng triệu nhà đầu tư và đảm bảo sự vận hành thông suốt của thị trường vốn.

Trong dịch Covid-19, khi nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị đình trệ, các nền tảng công nghệ phục vụ quản lý xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đã được triển khai kịp thời. Những giải pháp này góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quản lý, điều hành, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế và tạo điều kiện để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các giai đoạn khó khăn cũng cho thấy cách tiếp cận nhất quán của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong việc lựa chọn những bài toán phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đa ngành và tầm nhìn dài hạn. Việc ưu tiên ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác với các chuyên gia trong nước, quốc tế được xem là yếu tố then chốt để tạo ra các giải pháp mang tính bền vững.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 ghi dấu những bước đi chiến lược của nữ doanh nhân này thông qua các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại quy mô lớn với các tập đoàn hàng đầu thế giới. Những hoạt động này không chỉ tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp mà còn góp phần cân bằng thương mại, củng cố niềm tin của đối tác và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các tấm gương điển hình tiên tiến (Ảnh: BTC).

Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước và khát vọng phát triển bền vững

Song hành với hoạt động kinh doanh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo kiên trì theo đuổi các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng trong nhiều năm. Các sáng kiến hướng tới phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế được triển khai với mục tiêu góp phần phát triển con người - yếu tố được bà xác định là nền tảng của tăng trưởng bền vững.

Phát biểu tại lễ vinh danh, bà nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước và cho biết tinh thần này đã dẫn dắt bà trong suốt quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp. Việc gắn hoạt động thi đua với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội được xem là cách thức để phong trào thi đua đi vào thực chất.

Ở các doanh nghiệp do bà Thảo lãnh đạo, tổ chức Đảng, đoàn thể và công đoàn được chú trọng xây dựng vững mạnh. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị, kinh tế tại các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Tại buổi lễ, bà Thảo chia sẻ: "Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai... Tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí, niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng vươn ra thế giới".

Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được trao tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, mà còn phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Qua đó, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa, gắn với khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, nhân văn và hội nhập sâu rộng với thế giới.