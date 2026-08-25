Thủy điện Bản Vẽ mở tràn, điều tiết tối đa 1.200m3/s xuống hạ du

Ngày 25/8, Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết đơn vị bắt đầu vận hành điều tiết lũ qua tràn từ 9h cùng ngày theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du, bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn, dao động 340-1.200m3/s. Mức xả có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến lưu lượng lũ về hồ.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ lúc 9h45 ngày 25/8 (Ảnh: Linh Chi).

Theo Công ty thủy điện Bản Vẽ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên lưu vực hồ xuất hiện mưa lớn, gây lũ. Từ 10h ngày 24/8, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ bắt đầu vận hành cắt, giảm lũ cho vùng hạ du. Lúc 22h40 cùng ngày, công ty nhận được lệnh vận hành giảm lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An phát lúc 21h ngày 24/8, dự báo lưu lượng lũ lớn nhất về hồ Bản Vẽ trong 24 giờ tiếp theo ở mức 2.100m3/s và có xu hướng giảm dần.

Trước đó, lúc 16h ngày 24/8, lưu lượng nước về hồ đạt 2.070m3/s; mực nước hồ ở cao trình 190,5m, thấp hơn 1m so với giá trị quy định trong quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Cả.

Cùng thời điểm, lưu lượng xả qua tổ máy là 328m3/s. Mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông đạt 26,27m, thấp hơn báo động I khoảng 1,73m.

Cơ quan khí tượng dự báo lưu lượng nước về hồ vào lúc 18h ngày 24/8, khoảng 2.200m3/s, đến 6h ngày 25/8, giảm xuống còn khoảng 1.600m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành điều tiết hồ, bảo đảm mực nước không vượt quá cao trình 191,5m.

Trong quá trình vận hành, nếu lưu lượng nước về hồ tăng trên 1.200m3/s, hoặc mực nước tại các Trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt báo động II, công ty phải thực hiện cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Trường hợp mực nước hồ có khả năng đạt cao trình 200m, lưu lượng xả phải được điều chỉnh tăng dần. Khi mực nước chạm cao trình này, lượng nước xả qua công trình phải bằng lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ bảo đảm an toàn công trình.

Khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 1.000m3/s và cơ quan khí tượng dự báo không xuất hiện hình thái thời tiết có khả năng gây mưa, lũ lớn trong 10 ngày tiếp theo, thủy điện Bản Vẽ được chuyển sang vận hành trong điều kiện bình thường.

Thông báo vận hành được gửi đến UBND các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông, Yên Na, Lượng Minh, Tương Dương, Tam Thái và Tam Quang để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.