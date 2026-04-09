Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Lào, Campuchia

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào (Ảnh: Phương Hoa – TTXVN).

Sáng 9/4, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, theo lời mời của ông Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và ông Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, từ ngày 9 đến ngày 10/4.

Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane (Ảnh: Phương Hoa – TTXVN).

Cùng tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương;

Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an;

Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Anh Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào; ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Đoàn.