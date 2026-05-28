Thường trực Ban Bí thư: "Khắc phục lạm quyền trong thực thi công vụ"

Quan điểm này được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề cập khi phát biểu tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 28/5.

Trước yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận HĐND các địa phương đã phát huy vai trò chính trị, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, góp phần bảo đảm quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy diễn ra rất thành công, bảo đảm vận hành thông suốt, không gián đoạn và tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Hồng Phong).

Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Hoạt động giám sát, chất vấn ngày càng thực chất hơn, có trọng tâm, trọng điểm...

Những kết quả đó, theo thường trực Ban Bí thư, đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ qua.

Nhưng bên cạnh kết quả tích cực, Thường trực Ban Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra hoạt động của HĐND vẫn còn một số hạn chế, bất cập, chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2026-2031 với sự phát triển của đất nước, Thường trực Ban Bí thư lưu ý yêu cầu đặt ra với HĐND các cấp cao hơn rất nhiều, cả về năng lực quyết định chính sách, năng lực giám sát, năng lực phản ứng chính sách và khả năng đồng hành cùng UBND các cấp trong giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Thường trực Ban Bí thư vì thế yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND theo hướng khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.

“Đặc biệt, phải coi trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị và ban hành các nghị quyết của HĐND, bảo đảm mọi nghị quyết quan trọng của địa phương đều bám sát chủ trương, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cho rằng các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, qua loa, nể nang, né tránh trách nhiệm hoặc là quan liêu, xa rời thực tiễn.

Nâng cao hơn nữa vai trò của HĐNDtrong kiểm soát quyền lực ở địa phương, cũng là nhiệm vụ được thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, hiệu quả hơn để phòng, chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ.

“Đây phải là nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. HĐND phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của UBDN và các cơ quan trong bộ máy chính quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức”, Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý phải chăm lo xây dựng văn hóa liêm chính, trách nhiệm phụng sự nhân dân trong hoạt động của các cơ quan dân cử (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, ông đề nghị các cấp ủy, các địa phương phải quan tâm xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Đặc biệt, ông Trần Cẩm Tú lưu ý phải chăm lo xây dựng văn hóa liêm chính, trách nhiệm phụng sự nhân dân trong hoạt động của các cơ quan dân cử.

Cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy quản trị quốc gia, Thường trực Ban Bí thư cho rằng phải đổi mới cả tư duy quản trị ở các địa phương, và HĐND các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.