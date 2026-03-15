Thực hư clip “rùa bơi đến thuyền cầu cứu ngư dân” hơn 11 triệu lượt xem

Ngày 15/3, trên mạng xã hội lan truyền video với tiêu đề “cụ rùa bơi đến thuyền cầu cứu ngư dân” thu hút hơn 11 triệu lượt xem, hơn 200.000 lượt thích, hàng nghìn bình luận. Trong video, khi thuyền đang neo giữa biển, một con rùa bất ngờ bơi lại gần thuyền. Thấy con vật có dấu hiệu mắc kẹt, ngư dân đã dùng móc kéo lên tàu.

Khi được đưa lên, con rùa gần như bị quấn chặt trong lưới. Ngư dân sau đó đã cắt bỏ lưới, cạo bỏ hà bám trên mai và thả rùa trở lại biển. Hình ảnh này khiến nhiều người cho rằng con vật chủ động tìm đến thuyền để “cầu cứu”.

Video “rùa bơi đến thuyền cầu cứu ngư dân” đăng trên mạng xã hội (Video: Dân Biển).

Dưới bài đăng, nhiều tài khoản bày tỏ sự vui mừng và cho rằng việc cứu rùa biển sẽ mang lại may mắn cho ngư dân.

Tài khoản Nguyên Ngọc bình luận: “Rùa là một trong những linh vật linh thiêng, đi biển mà cứu được các linh vật này thì gặp nhiều may mắn”. Một tài khoản khác cho rằng “Cứu được cụ rùa sẽ giúp thuyền thuận buồm xuôi gió, đầy ắp cá”.

Tài khoản Bùi Trọng Bình nhìn nhận: “Mấy anh làm giỏi lắm. Thay đổi nhận thức là cả một quá trình. Ngày xưa thì con rùa này cũng được nhiều món đấy. Giờ thì dân biển gặp là thả thôi”.

Hình ảnh rùa biển được ngư dân đưa lên thuyền để giải cứu (Ảnh: Dân Biển).

Theo anh Tuấn (người đăng tải video), đây là sự việc có thật nhưng đã xảy ra từ tháng 5/2025 khi tàu đang đánh bắt tại vùng biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong video anh cũng có nêu rõ thời gian).

Đến ngày 14/3/2026, anh mới đăng lại video lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Anh Tuấn cho biết thời điểm đó tàu đang tạm nghỉ giữa biển cách bờ khoảng 58 hải lý thì phát hiện rùa bơi lại gần. Khi kiểm tra, ngư dân phát hiện con vật bị vướng lưới. Theo anh Tuấn, ban đầu có ngư dân định nhảy xuống biển vớt con vật, nhưng thấy rùa bơi vào gần thuyền nên đã kéo lên gỡ lưới rồi thả con vật trở lại biển như video được anh ghi lại.