Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Tối 1/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Chỉ trong khoảng 44 tiếng kể từ lúc đặt chân tới thành phố Thiên Tân cho tới khi lên máy bay về nước, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình hoạt động dày đặc, phong phú, cả đa phương và song phương.

Trong đó, dự phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh SCO mở rộng có chủ đề “Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp đột phá để Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có những cuộc gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Tổng thống Nga; Tổng thống Mông Cổ; Tổng thống Kyrgyzstan; Thủ tướng Campuchia; Thủ tướng Malaysia; Thủ tướng Ấn Độ; Thủ tướng Armenia; Thủ tướng Pakistan; Thủ tướng Nepal; Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký SCO…

Tại các cuộc gặp, cùng với việc điểm lại quan hệ, hợp tác, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo còn nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Trong hoạt động với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; làm việc với những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực hạ tầng, tài chính, sản xuất xe điện…; đồng thời dành thời gian gặp gỡ, cùng cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc mừng đón Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện; tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.