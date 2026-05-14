Thủ tướng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho Công an Hải Phòng

Chiều 14/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025 cho Công an thành phố Hải Phòng.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng luôn giữ vững truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công trong các thời kỳ lịch sử.

Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng công an thành phố kiên cường bám trụ địa bàn, đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Đến thời kỳ chống Mỹ, dù Hải Phòng là trọng điểm bị đánh phá ác liệt, cán bộ, chiến sĩ công an vẫn bám dân, bám địa bàn, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP Hải Phòng (Ảnh: Nhật Bắc).

Bước vào thời kỳ đổi mới, Công an Hải Phòng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội; chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa.

Những năm gần đây, lực lượng công an thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06; đồng thời lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững môi trường ổn định để Hải Phòng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những chiến công, thành tích của Công an Hải Phòng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Hải Phòng là địa bàn chiến lược, có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh; đồng thời là đầu mối logistics, giao thương quốc tế quan trọng của miền Bắc. Vì vậy, việc giữ vững an ninh, trật tự không chỉ bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân mà còn góp phần giữ ổn định chuỗi sản xuất, môi trường đầu tư và sự phát triển của cả khu vực.

Thủ tướng đề nghị Công an Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động nhận diện sớm nguy cơ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP Hải Phòng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng đồng thời yêu cầu lực lượng công an đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu chiến lược; tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, công nghệ cao, tham nhũng và gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, Công an Hải Phòng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an ninh dữ liệu.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, chia sẻ danh hiệu được trao là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với toàn lực lượng trong giai đoạn mới.

Ông khẳng định Công an Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững vai trò lá chắn bảo vệ bình yên cho nhân dân và điểm tựa an ninh cho sự phát triển của thành phố.