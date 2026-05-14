Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án hơn 24.700 tỷ đồng

Ngày 14/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 của thành phố và cả nước.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn cùng 12 điểm cầu tại các dự án trên địa bàn thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự tại điểm cầu chính.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu (Ảnh: BTC cung cấp).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết việc đồng loạt triển khai các dự án có ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội sâu sắc. Theo ông, đây là bước khẳng định quyết tâm của thành phố trong đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống người dân.

14 công trình, dự án được khởi công, khánh thành dịp này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, năng lượng, văn hóa và an sinh xã hội. Tổng mức đầu tư các dự án hơn 24.700 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố khánh thành dự án đầu tư xây dựng, tu bổ và tôn tạo quần thể di tích Bến K15 tại quận Đồ Sơn; khởi công dự án xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; khởi công các tuyến đường kết nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 và dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Hải Phòng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình dự án đầu tư xây dựng, tu bổ và tôn tạo quần thể di tích Bến K15 (Ảnh: BTC cung cấp).

Nổi bật trong số các dự án được khởi công là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 245ha tại xã Gia Phúc với tổng mức đầu tư hơn 3.388 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, xanh và bền vững, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Theo kế hoạch, từ quý IV/2026, dự án sẽ bắt đầu thu hút đầu tư và đưa hạ tầng vào khai thác. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát cho biết Khu công nghiệp Hoàng Diệu là khu công nghiệp đầu tiên của tập đoàn tại Hải Phòng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với khu lưu trú cho công nhân, chuyên gia cùng các tiện ích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật nhằm góp phần thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tăng thu ngân sách cho thành phố.

Một dự án công nghiệp lớn khác được khởi công là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Giang do Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích gần 148ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng, triển khai tại các xã Thượng Hồng và Nguyễn Lương Bằng thuộc Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sạch, hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ.

Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới phía Tây Hải Phòng và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của thành phố.

Cùng dịp này, Hải Phòng khánh thành Công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Minh (Đại An 2) do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 119 tỷ đồng.

Công trình gồm 2,09km đường dây 110kV mạch kép và trạm biến áp quy mô 3 máy biến áp, trong đó giai đoạn đầu lắp đặt một máy công suất 63MVA-110/22kV. Dự án được triển khai trong 5 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho các khu công nghiệp Đại An, Đại An mở rộng, Tân Trường và Lai Cách.

Theo chủ đầu tư, công trình sẽ góp phần chống quá tải cho các trạm biến áp khu vực, nâng cao chất lượng cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Phối cảnh Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi (Ảnh: BTC cung cấp).

Tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố cũng khởi công dự án đầu tư xây dựng Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 2,68ha, gồm công viên, quảng trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tượng đài bằng đồng cao 14,4m đặt trên đế phù điêu đá cao 4,5m.