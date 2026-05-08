Hải Phòng cấm nhiều tuyến đường phục vụ lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng vừa thông báo phương án phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Lễ khai mạc Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Theo đó, từ 16h đến 23h ngày 8/5, thành phố cấm xe tải từ 2,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông theo hướng vào trung tâm tổ chức sự kiện.

Các tuyến bị hạn chế gồm đường 359 đoạn từ ngã ba VSIP; đường Máng nước từ nút giao đường 9C; đường Đỗ Mười kéo dài từ ngã ba Đỗ Mười - đường 9C; các tuyến Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương; Lê Hồng Phong; Lạch Tray; Hồ Sen; Trần Nguyên Hãn; đường Mới và đường Hồng Bàng.

Lực lượng chức năng hướng dẫn xe tải và xe khách cỡ lớn di chuyển giữa nội thành Hải Phòng với phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Từ 17h đến 22h cùng ngày, thành phố cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bính, trừ xe được CSGT dẫn đường, xe có phù hiệu Ban tổ chức và xe công vụ.

Ngoài ra, nhiều tuyến quanh khu vực tổ chức sự kiện như đường tỉnh 359, đường Đông Tây.01A, đường Bắc Nam, đường Đông Tây và đường Đỗ Mười cũng cấm toàn bộ phương tiện trong khung giờ trên.

Đối với đại biểu có xe ưu tiên hoặc phù hiệu Ban tổ chức, các đoàn xe được hướng dẫn di chuyển theo nhiều hướng vào khu vực sân khấu tại sảnh B. Sau khi trả khách, phương tiện được điều tiết về các điểm đỗ trên đường Bắc Nam, đường Trần Kiên và khu đô thị Masteri.

Khách mời không có phù hiệu Ban tổ chức được bố trí đỗ xe tại dự án Bạch Đằng 1288, đường Đông Tây, đường Máng nước và một số khu vực khác theo từng hướng tiếp cận.

Trong thời gian cấm cầu Bính và cầu Hoàng Văn Thụ, người dân có thể đỗ xe tại các tuyến Tạm Bạc kéo dài, Bến Bính, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, khu vực Cảng Hoàng Diệu, công viên nút giao Nam Cầu Bính cùng các tuyến nội bộ khu đô thị Vinhomes Imperia.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết thời gian cấm và hạn chế phương tiện có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình, chấp hành hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng.