Thủ tướng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Chiều 17/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và chúc mừng ông Đào Ngọc Dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực và đóng góp của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong suốt thời gian qua.

Ông Đào Ngọc Dung được kết nạp Đảng ngày 31/12/1984, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, đã tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Trung ương (từ khóa X đến khóa XIII); được Đảng, Nhà nước giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng và luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong gần 10 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), ông Đào Ngọc Dung đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chế độ chính sách với người có công với cách mạng,...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Từ tháng 3 đến nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Đào Ngọc Dung tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo.

Nổi bật là Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 và lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; không hy sinh an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Bởi vậy Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác dân tộc và tôn giáo.

Thủ tướng chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ nặng nề, rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào - một trong những điểm tựa để phát triển đất nước nhanh và bền vững; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của các dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,...

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo và toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đóng góp nhiều hơn nữa cho Chính phủ nói riêng và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong công việc.

Khẳng định đã luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết rất vinh dự khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ông nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và cũng là dịp để nhìn lại chính mình, tiếp tục nỗ lực, cố gắng đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.