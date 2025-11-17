Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, tối 16/11, tại Thủ đô Kuwait, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng cho biết dù số lượng không lớn, nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội Kuwait.

Bà con làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều chuyên gia Việt Nam làm việc lâu năm trong lĩnh vực dầu khí cốt lõi của Kuwait và một số tập đoàn dầu khí quốc tế.

Cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait luôn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, thân thiện và tuân thủ pháp luật sở tại.

Bà con luôn tự hào về thành tựu phát triển của Việt Nam, vị thế của đất nước. Cùng với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ mục tiêu thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Kuwait, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, chăm lo, bảo hộ công dân và cộng đồng và kết nối cộng đồng với quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait bày tỏ vui mừng và rất đỗi tự hào được đón Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân; cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định mỗi cá nhân nỗ lực là một “sứ giả” hình ảnh Việt Nam, không chỉ lao động, cư trú, mà còn là cầu nối văn hóa - kinh tế giữa Việt Nam và nước sở tại.

Bày tỏ vui mừng, tự hào trước thành tựu phát triển đất nước, khẳng định sẵn sàng cống hiến vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Kuwait, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước, bà con đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để kiều bào tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ công trực tuyến, mở đường bay thẳng giữa hai nước, có chính sách thị thực thông thoáng hơn, tăng cường quảng bá du lịch và văn hóa tại địa bàn, phát triển mạnh hơn các sản phẩm phù hợp thị trường Trung Đông như du lịch biển cao cấp, nghỉ dưỡng gia đình, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đặc biệt là ẩm thực Halal để đáp ứng nhu cầu của du khách đạo Hồi...

Ông Nguyễn Kim Long - chuyên gia cao cấp Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC), báo cáo tiềm năng lớn về hợp tác dầu khí giữa hai nước, khẳng định điểm sáng lớn trong quan hệ hai nước là kim ngạch thương mại tăng mạnh, hàng hóa, sản phẩm Việt Nam bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên các kệ hàng.

Sinh viên Dương Thùy Linh, thay mặt các sinh viên Việt Nam tại Kuwait hứa mỗi sinh viên sẽ góp phần xây dựng những nhịp cầu và vun đắp mạng lưới hữu nghị bền vững và rộng khắp giữa hai nước.

Chị Vương Thị Vân Anh, tiếp viên hãng hàng không Kuwait Airways, khẳng định người dân Kuwait có tình cảm rất tốt đẹp và ngưỡng mộ Việt Nam, đó là nền tảng hết sức quan trọng giúp Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch được yêu mến.

Trao đổi để thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, lao động, học tập, công tác, sự hoà nhập vào xã hội sở tại, cũng như tâm tư, tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait, phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp gỡ bà con, với tình cảm ấm cúng của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển tới cộng đồng lời chào thân thiết, lời hỏi thăm ân tình và tình cảm chân thành từ quê nhà.

Thông tin tới bà con về quan hệ Việt Nam - Kuwait, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Kuwait là quốc gia đầu tiên trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và một trong những quốc gia Trung Đông đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975. Hai bên luôn dành cho nhau sự quý trọng, ủng hộ, tương trợ, đồng thời chia sẻ quan điểm trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Thủ tướng cho biết chuyến thăm lần này của Thủ tướng tới Kuwait có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam - Kuwait có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác hiệu quả. Hai bên sẽ thảo luận việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Thông tin về tình hình đất nước sau 80 năm giành độc lập dân tộc, trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ của chiến tranh, cấm vận và sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Thủ tướng Chính phủ cho biết từ nước nghèo nàn, lạc hậu hiện nay Việt Nam đứng thứ 32 trên thế giới, chỉ số hạnh phúc trong 5 năm qua tăng 37 bậc.

Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam ngày càng được thế giới coi trọng. Vừa qua, trong nước có nhiều sự kiện trọng đại, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá lớn, để người dân được hưởng thụ các thành tựu của đất nước.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2025 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, năm sau tốt hơn năm trước. Dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025.

Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, hạ tầng kinh tế-xã hội có nhiều đột phá, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, chính trị - xã hội ổn định, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả và trở thành điểm sáng.

Thủ tướng khẳng định những thành tựu lớn của đất nước trước đây cũng như ngày nay đều có sự đóng góp, đồng tình và ủng hộ tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại khắp năm châu, trong đó có bà con cộng đồng tại Kuwait.

Chia sẻ với bà con về 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành và tổ chức triển khai nhiều Nghị quyết chiến lược quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait đoàn kết, tương thân, tương ái, có cuộc sống khá ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có người Việt Nam tại Kuwait là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách liên quan người Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích, thuận lợi nhất cho cộng đồng.

Yêu cầu bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, trong đó có Kuwait xây dựng phương thức, có địa chỉ kết nối cộng đồng để bà con có thể liên hệ, kết nối, nhất là lúc có khó khăn, cần sự giúp đỡ, cũng như cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn; đóng góp tích cực phát triển quê hương, đất nước và cho quan hệ song phương, Thủ tướng sẽ đề nghị với lãnh đạo nước bạn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Kuwait sinh sống, làm việc ổn định, hội nhập tốt và trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ghi nhận, chia sẻ các nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trong nước triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt quan tâm việc mở đường bay thẳng Việt Nam - Kuwait; có chính sách cởi mở, thuận tiện về visa; thông tin về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; khai thác thị trường Halal.

Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, có vai trò, vị trí cao trong xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; cố gắng học tập, làm việc tốt, tranh thủ học hỏi nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.

Các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò kết nối kiều bào, xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp Việt Nam tại sở tại.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng những món quà từ quê hương động viên bà con cộng đồng tại Kuwait.