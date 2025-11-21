Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nam Phi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Đúng 6h05 ngày 21/11 giờ địa phương (tức 11h05 cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay O.R. Tambo ở thành phố Johannesburg, bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 21 đến ngày 24/11 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Nam Phi sau 21 năm.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay O.R. Tambo, Johannesburg, Nam Phi (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg - thành phố lớn bậc nhất ở Nam Phi và thế giới. Hội nghị diễn ra ngày 22-23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”, tập trung vào 4 trọng tâm: Tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; Thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; Huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; Tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), cùng đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.

Sau 6 lần tham dự Hội nghị, tại Hội nghị G20 lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu trong giai đoạn định hình lại và xây dựng các quy tắc, luật lệ toàn cầu hiện nay.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..., qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có các hoạt động song phương với Nam Phi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nam Phi trên các lĩnh vực, hiện thực hoá các thoả thuận cấp cao, hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược; tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Houari Boumediene, thủ đô Algiers (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).