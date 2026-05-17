Thủ tướng đốc thúc vẫn nợ văn bản, các bộ trưởng phải kiểm điểm trách nhiệm

Yêu cầu này tiếp tục được đặt ra trong văn bản của Thủ tướng vừa ban hành, về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Việc này, dù Thủ tướng đã có công điện hồi cuối tháng 4 và chỉ đạo tại cuộc họp giữa tháng 5, song một số bộ, cơ quan ngang bộ đến nay vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Phạm Thắng).

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp mà không được ủy quyền cho cấp phó, nhằm chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp trao đổi, thống nhất với các lãnh đạo có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cũng phải là người trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026 trở về trước và 78 nghị định, quyết định của Thủ tướng quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ, Thủ tướng chậm nhất trong ngày 16/5 đối với các văn bản chưa trình.

Những cơ quan này cũng cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với các văn bản đã trình để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét, ký ban hành.

Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng giao bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Với những văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo dự án luật, nghị quyết khẩn trương rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình, ban hành theo đúng quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp tình hình xây dựng, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách vào sáng thứ hai hằng tuần, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực, tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ; rà soát nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và khẳng định rõ hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm các chỉ đạo trên; tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện và khẩn trương xem xét, ký ban hành các văn bản quy định chi tiết.