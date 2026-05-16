Chỉ đạo mới của Thủ tướng liên quan việc sửa quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC

Sau khi xét báo cáo của Bộ Tư pháp về việc cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục có chỉ đạo nhằm đôn đốc các phần việc này.

Đầu tháng 5, các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng đã rà soát, nghiên cứu và có báo cáo hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thời gian qua.

Các đơn vị đồng thời đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa đối với các nhóm quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Tư pháp sau đó cũng rà soát độc lập, có văn bản báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính trên.

Để tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số", Thủ tướng chỉ đạo các bộ xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5.

Trong tháng 6, các đơn vị cần báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa đối với các phương án vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người, cho công trình và tiết kiệm tối đa cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.

Song song với đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Những phần việc này, theo yêu cầu, cần báo cáo Thủ tướng trước 15/6.

Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập/mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp, thực hiện thủ tục hành chính đồng thời. Bộ cũng cần hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5.

Với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong quá trình xây dựng, ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ. Việc này Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thành trong tháng 5.