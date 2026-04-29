Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng tuyển bóng đá U17 Việt Nam

Chiều 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam vừa xuất sắc giành huy chương vàng, vô địch giải U17 Đông Nam Á năm 2026 tổ chức tại Indonesia.

Trao Bằng khen cho tập thể đội tuyển bóng đá U17 nam quốc gia, người đứng đầu Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng chiến công đặc biệt của đội tuyển và cũng là của thể thao Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt đầy thuyết phục, là một hành trình toàn thắng, bất bại, đầy bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và ghi được 19 bàn thắng.

"Điều này khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ biết thi đấu mà đã biết cách làm chủ trận đấu và làm nên chiến thắng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, chiến thắng quan trọng này không chỉ là niềm vui của thể thao Việt Nam mà còn là một thông điệp sâu sắc về con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: kiên cường, khát vọng vươn lên, tự tin, kỷ luật và đoàn kết.

Đại diện đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam tặng áo thi đấu cho Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng tin tưởng, đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, thêm khí thế để phấn đấu làm nên những chiến thắng lớn hơn, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, nhân dân cả nước.

Dấu mốc này, theo Thủ tướng, là khởi đầu cho những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn với bóng đá Việt Nam, vươn tầm châu Á và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới.

Đội tuyển sẽ tham dự giải vô địch U17 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại World Cup U17 vào cuối năm 2026, Thủ tướng mong tập thể ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục rèn luyện với yêu cầu cao hơn và giữ vững tinh thần chiến thắng, thi đấu với quyết tâm cao nhất và tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.

Thủ tướng đề nghị các đơn vị hoàn thiện cơ chế chính sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện luyện tập phục vụ cho các đội tuyển, trong đó có bóng đá, đồng thời có cơ chế bồi dưỡng và thu hút tài năng, tập trung xây dựng chiến lược tổng thể để phát triển thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng theo hướng bài bản, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và có bản sắc.

Đại diện đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam tặng bóng cho Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, phát triển thể thao không chỉ để giành danh hiệu mà còn góp phần nâng cao uy tín và nâng tầm vị thế quốc gia.

Ông đồng thời khẳng định Chính phủ và Thủ tướng cùng các bộ ngành sẽ luôn luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam phát triển.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Cristiano Roland cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và tình cảm của người hâm mộ đối với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ nói riêng. Theo ông, đây là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và trường thành hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng và các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông cho biết mục tiêu quan trọng hơn của đội tuyển là vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới vì đây là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển tranh suất tham dự U17 World Cup.

Vị Huấn luyện viên trưởng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, nâng cao chuyên môn và hoàn thiện lối chơi; nỗ lực hết sức để thi đấu tốt tại đấu trường châu lục, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ.