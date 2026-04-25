Lưu ý đặc biệt của Thủ tướng khi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, cũng như xử lý các đề xuất, kiến nghị và định hướng giải quyết hiệu quả công việc thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh Bộ quản lý lĩnh vực rất rộng, tác động xã hội rất lớn. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này, đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và tập trung chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu được Thủ tướng đặt ra là phải đổi mới tư duy, cách thức làm việc, không thể làm việc theo lối mòn. Ông đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa yêu cầu chủ động, mạnh dạn, khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép các chính sách đột phá để kịp thời triển khai các chủ trương lớn của Đảng.

Cùng với việc tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao, Thủ tướng định hướng đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Nhấn mạnh ngành văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò rất quan trọng với tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng lấy ví dụ nếu tăng mạnh lượng du khách quốc tế tới Việt Nam sẽ giúp tăng thu từ chi tiêu của du khách, từ hàng không, khách sạn, ẩm thực… mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường.

Cho rằng bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, Việt Nam là điểm đến rất an toàn, đây là cơ hội rất lớn để thu hút khách quốc tế, song Thủ tướng nhấn mạnh phải có giải pháp đột phá. Theo lãnh đạo Chính phủ, cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài.

Ngay trong tháng 4, Thủ tướng yêu cầu Bộ tập trung xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa rà soát, trình sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; ban hành theo thẩm quyền Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của toàn ngành.

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trình trước ngày 10/5.

Cùng với đó, ông yêu cầu Bộ khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa để trình cấp có thẩm quyền.

Đồng ý chủ trương xem xét, bổ sung chỉ tiêu các ngành công nghiệp văn hóa vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các kịch bản tăng trưởng du lịch, công nghiệp văn hóa năm 2026, giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, trực tiếp chỉ đạo Bộ triển khai các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao và du lịch, báo chí và truyền thông, hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh văn hóa phải thực sự là "nền tảng tinh thần", "nguồn lực nội sinh", "sức mạnh mềm" thúc đẩy tăng trưởng; du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thể dục, thể thao góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc, thể lực, sức khỏe cho nhân dân.