Hà Nội giới thiệu 86 người, bầu 75 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Theo chương trình đã được thông qua, chiều 16/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị.

Đề án nhân sự đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và đề nghị số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp đó, ông Phong đã báo cáo đại hội danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị và đã được Trung ương phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã chuẩn bị danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 86 người (số dư 14,67%).

Theo chương trình đại hội, chiều nay đại hội sẽ công bố danh sách 75 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gồm 17 người, số lượng ủy viên Thường trực Thành ủy gồm 5 người.

Các đại biểu tại hội nghị (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiêu chuẩn nhân sự được thực hiện theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đảm bảo ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực, địa bàn công tác.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII cần có cơ cấu như sau:

Thường trực Thành ủy có 5 người gồm Bí thư và các Phó Bí thư.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy có 9 người, trong đó Ban Tổ chức Thành ủy có 2 người; Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy có 2 người; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy có 2 người; Ban Nội chính Thành ủy có 2 người; Văn phòng Thành ủy có 1 người.

Thường trực HĐND thành phố và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gồm các Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố có 4 người.

Các cơ quan của HĐND thành phố lựa chọn, giới thiệu từ các đơn vị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố số lượng 1 người.

Lãnh đạo UBND thành phố gồm các phó chủ tịch có 5 người.

Khối lực lượng vũ trang lựa chọn, giới thiệu từ Bộ Tư lệnh thủ đô và Công an thành phố số lượng 3 người, trong đó quân đội có 2 người, công an 1 người.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố gồm các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có 5 người.

Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc thành phố lựa chọn giới thiệu tại các đơn vị lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng của thành phố và Đảng ủy UBND TP hoạt động chuyên trách, Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội có 1-2 người.

Khối các cơ quan chuyên môn, các ban ngành, tổ chức hành chính thành phố phân bổ theo các đầu mối với số lượng từ 10 đến 13 người.

Đảng bộ các xã, phường trực thuộc có từ 22 đến 28 người.