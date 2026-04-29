Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng

Sáng 29/4, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hữu Hòa chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Vũ Thiết Hoàng, Trưởng phòng Hành chính (Văn phòng Thanh tra Chính phủ), Thư ký của ông Đoàn Hồng Phong, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI).

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Cục I), Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Ông Hồ Khánh Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ).

Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hữu Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: TTCP).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hòa nhấn mạnh việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với cá nhân những người được bổ nhiệm mà còn góp phần củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, theo ông Hòa, các cán bộ phải trở thành hạt nhân đoàn kết, tiên phong đổi mới phương pháp làm việc với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Ông Hòa bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm công tác và sự ủng hộ của tập thể, các cán bộ được bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Cục trưởng Cục VI Vũ Thiết Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: TTCP).

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Phó Cục trưởng Cục VI Vũ Thiết Hoàng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Ông Hoàng hứa giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.