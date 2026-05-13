Nguyên nhân bãi biển Phan Rí Cửa ở Lâm Đồng ngập rác

Ngày 13/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có thông tin phản hồi liên quan tình trạng rác thải gây ô nhiễm tại khu vực ven biển xã Phan Rí Cửa.

Rác trên bãi biển Phan Rí Cửa (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo đó, nguyên nhân ô nhiễm tại bãi biển do lượng rác tồn đọng nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm. Ngoài ra, vào mùa gió Nam, rác từ nơi khác trôi dạt trên biển, bị sóng đẩy vào bờ khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc trong người dân địa phương.

Trước thực trạng ô nhiễm, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường. UBND xã Phan Rí Cửa đã chỉ đạo vệ sinh, thu gom rác tại bờ biển, đoạn từ bờ kè thôn Hải Tân 3 đến bờ kè thôn Minh Tân 4.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã có nhiều văn bản, đề nghị chính quyền địa phương các xã, phường ven biển, đặc khu Phú Quý tăng cường quản lý, thu gom, xử lý rác thải khu vực ven biển.

Tình trạng ô nhiễm tại bãi biển Phan Rí Cửa diễn ra suốt nhiều năm qua (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, như Dân trí thông tin, trên bãi biển xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, rác sinh hoạt, túi nylon, vỏ chai nhựa, ngư cụ hư hỏng dạt vào bờ, tích tụ thành mảng lớn. Nhiều khu vực bãi biển bị rác phủ dày, xen lẫn rong rêu, xác động vật phân hủy, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân địa phương cho biết, rác phủ thành từng lớp với nhiều mảnh vỡ nguy hiểm nên ngư dân thường xuyên phải cẩn trọng, né tránh khi di chuyển trên bãi biển.