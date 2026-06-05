Thi thể thanh niên đang phân hủy trong phòng trọ ở TPHCM

Ngày 5/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Nhơn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong phòng trọ.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: CTv)

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống tại nhà trọ cao tầng trong hẻm 497 đường Phan Văn Trị (phường An Nhơn) ngửi thấy mùi hôi bất thường nên đi kiểm tra.

Tại căn phòng trên tầng 3, họ phát hiện một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường ghi lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Nạn nhân tên N.X.D. (khoảng 25 tuổi, quê Thanh Hóa).

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.