Cụ ông 80 tuổi ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết máu xung quanh

Ngày 5/6, Công an xã Đồng Tâm phối hợp với Công an thành phố Đồng Nai điều tra vụ việc cụ ông Q.V.D. (80 tuổi, ngụ ấp Phước Tâm, xã Đồng Tâm) tử vong trong nhà riêng với nhiều vết máu xung quanh.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/6, một người thân đến nhà ông D., nhưng gọi nhiều lần không thấy ông trả lời. Thấy cửa khóa từ bên ngoài, người này nghi ngờ dấu hiệu bất thường nên gọi thêm người thân đến hỗ trợ kiểm tra.

Khi phá khóa cửa vào trong nhà, mọi người tá hỏa phát hiện ông D. đã tử vong. Trên người ông, xung quanh và dưới nền nhà có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tâm nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp Công an thành phố Đồng Nai tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.