Ô tô đầu kéo container chạy giờ cấm, cán một người tử vong ở TPHCM

Ngày 5/6, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ ô tô đầu kéo container va chạm xe đạp khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, lúc 11h32, nam tài xế lái xe đầu kéo container biển số 50H-168.30 chạy trên đường số 17, theo hướng từ xa lộ Hà Nội đi đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân).

Khi đến chốt đèn tín hiệu giao thông giao với đường Đỗ Mười, phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm làm nam thanh niên ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Linh Xuân đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Biển cấm tải theo giờ trên đường số 17 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đáng chú ý, đường số 17 có biển cấm xe 2,5 tấn từ 6 đến 22h. Nam tài xế xe đầu kéo cho biết, anh lái xe đi trả container, nhưng đi nhầm vào đường 17 do không quen đường. Khi người này quay đầu xe chạy ra lại đường Đỗ Mười thì xảy ra tai nạn.